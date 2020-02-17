Muş’ta sömestr tatili için köylerine giden öğrenciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yollarının ekipler tarafından yeni açılabilmesiyle eğitim öğretime 2 hafta gecikmeli başladı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yatılı eğitim gören ve yarıyıl tatili için köylerine giden öğrenciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 1 Şubat’tan bu yana 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun kar nedeniyle kapanması sonucu evlerinde mahsur kalan yaklaşık 50 öğrenci için seferber oldu. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı yolları açmak için gece gündüz mücadele eden ekipler, 17 günlük çalışmanın ardından köylere ulaşabildi. Ekiplerin köylere ulaşması ile servis araçlarına bindirilen öğrenciler, güvenli bir şekilde merkeze ulaştırıldı.



“Ekiplerimiz gece gündüz çalıştılar ve yolumuz yeni açıldı”

Öğrencileri servisle merkeze indirmeye çalışan köy sakinlerinden Burhan Şen, öğrencilerin yarıyıl tatili için Ekindüzü köyüne geldiklerini ve yolların kar yağışı nedeniyle kapandığını söyledi. Öğrencilerin eğitimden geri kaldığını kaydeden Şen, “Ekiplerimiz gece gündüz çalıştılar ve yolumuz yeni açıldı. Biz çocukları köyden aldık Muş merkeze gidiyoruz. Çok sayıda öğrencimiz var” dedi.



“2 haftadır yollar kapalı ve biz eğitimden geri kaldık”

Öğrencilerden Pınar Polat ise imam hatip ortaokulunda eğitim gördüğünü belirterek, “15 tatil için köye geldik. 2 haftadır yollar kapalı ve biz eğitimden geri kaldık. Yollarımız kaplı olduğu için sağ olsun ekipler gece gündüz çalışıyorlardı ve yolumuz yeni açıldı. Şu anda merkeze gidiyoruz. Arkadaşlarımın yanına gidiyorum, sevinçliyim” diye konuştu.

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