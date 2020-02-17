Muş’ta 102 köy yolu ulaşıma kapandı

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Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 102 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 102 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yollarda çalışma başlatırken, açılan yollar ise tipi nedeniyle tekrar kapanıyor. Zorlu yol açma çalışması yürüten ekipler, vatandaşların ulaşımının sağlanması için gece gündüz yolları açıyor.

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