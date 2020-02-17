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Köy yolu kaybolunca ekipler karda yürüyen muhtarı takip etti Ekipler köy yolunu bulmak için karda ...

İHA

Muş'ta 9 köy ve 22 mezranın ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede yolu bulmak için karda yürüyen muhtarı takip ederek köye ulaşabildi.

Muş’ta 9 köy ve 22 mezranın ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede yolu bulmak için karda yürüyen muhtarı takip ederek köye ulaşabildi.
Muş’ta özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede yolu bulamayan ekipler, köy muhtarının karda yolu tarif etmesiyle ilerleyebildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Üçevler bölgesine ulaşamayan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 17 günlük zorlu çalışmanın ardından köylere ulaştı.
Ekiplere yol gösteren Ağıllı Köyü Muhtarı Abdusselam Dinçer, 1 Şubat’tan itibaren il özel idaresi ekipleriyle Üçevler grup köy yolunu açmaya çalıştıklarını söyledi. Grup yolunda 9 köy ve 22 mezranın olduğunu kaydeden Dinçer, “Bu 9 köy ve 22 mezramızın inşallah yolunu açacağız. Şu anda Üçevler köyüne 500 metrelik yolumuz kaldı. Oraya ulaşacağız. Burada kapalı köy yolumuz kalamadı. Üçevler Karakoluna giderek oranın yolunu açıp tekrar merkeze döneceğiz” dedi.

“Operatörlere yolları tarif ediyorum”
Operatörlere yolu tarif ettiğini anlatan Muhtar Dinçer, “Şu anda 1,52 metreye yakın kar var. Bazen yolları kaybediyoruz. Ben yolları iyi bildiğim için araçtan inip yolu operatörlere tarif ediyorum ve öylece gidiyoruz. Yolu bazen kaybediyoruz ve çok sıkıntı çekiyoruz” ifadelerini kullandı.
İş makinesi operatörü Celal Tümer ise Üçevler grup köy yolunda çalıştıklarını belirterek, “7/24 esasına göre çalışıyoruz. Zaman zaman yolu görmüyoruz. Fırtınanın doldurduğu yerleri muhtarımız bize tarif ediyor. Şu anda yolu açmaktayız. Kar kalınlığı 1,52 metre. Fırtına zaman zaman geçit vermiyor” diye konuştu.

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