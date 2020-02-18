Narko Muş, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Narkotik köpeği Sarp, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Muş’ta polis ekipleri tarafından 2019 yılı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 342 şahıstan 67’si tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce merkez ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 216 operasyonel faaliyet yapıldığı ifade edildi. Operasyonlarda 342 şüpheli şahsın yakalandığı ve 67’sinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedilen açıklamada, narkotik suçlarla mücadelede 2018 yılına göre yüzde 26 oranında artış sağlandığı kaydedildi. Operasyonlarda; 30 kilo 855 gram esrar, 2 kilo 174 gram metamfetamin, 454 adet extacy hap, 452,77 gram eroin, 340 adet sentetik ecza, 22,01 gram kokain, 12,81 gram afyon ele geçirildiği ve bir önceki yıla oranla yakalamalarda büyük bir artış sağlandığı belirtildi.



Narkotik köpeği Sarp, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Operasyonlara katılan narkotik köpeği Sarp, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Uygulama noktalarında durdurulan şüpheli araçları kontrol eden polisler, Sarp’ın da desteği ile birçok başarı elde etti. Uyuşturucu madde taşıdığı yönünde istihbarı bilgiler alınması üzerine durdurulan şüpheli araçlarda arama yapan narkotik köpeği Sarp, verdiği tepkilerle polis ekiplerine büyük kolaylık sağlıyor. Ekipler, Sarp’ın da desteği ile bölgede uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.



Narkorehberle bilgilendirmeler yapıldı

Ayrıca Narkorehber projesi kapsamında; madde bağımlılığının belirtileri, madde kullanımında ailenin önemi, uyuşturucu maddelerin zararlarının anlaşılması ve uyuşturucu ile mücadelede toplumun desteğinin sağlanması amacıyla bilgilendirici faaliyetler düzenlendiği ifade edilerek, “Bu faaliyetlerde aralarında öğretmen, özel güvenlik görevlileri, belediye çalışanı, muhtarlar ve çeşitli meslek gruplarından vatandaşlarımızın da bulunduğu 906 kişiye ulaşılarak bilgilendirme yapılmış ve 2018 yılına göre yüzde 56 oranında artış sağlanmıştır. İlimizde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan, uyuşturucu madde ticaretinden haksız kazanç sağlayan şahıslar ile mücadelemiz en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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