Muş’ta 21 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 102 köy yolundan 21’i açıldı
Kentte olumsuz hava koşulları hayatı etkiliyor. Önceki gün yağan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 102 köy yolunda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, 21 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, kapalı 81 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-