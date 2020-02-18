Muş’ta 21 köy yolu ulaşıma açıldı

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Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 102 köy yolundan 21’i açıldı

Kentte olumsuz hava koşulları hayatı etkiliyor. Önceki gün yağan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 102 köy yolunda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, 21 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, kapalı 81 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

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