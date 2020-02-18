Soğuk hava ve açlığa dayanamayan tilki donarak telef oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Soğuk hava ve açlığa dayanamayan tilki donarak telef oldu

İHA

Muş'ta etkili olan soğuk havadan ve açlıktan etkilenen tilki, kırsal alanda donarak telef oldu.

Soğuk hava ve açlığa dayanamayan tilki donarak telef oldu

Muş’ta etkili olan soğuk havadan ve açlıktan etkilenen tilki, kırsal alanda donarak telef oldu.
Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Merkeze bağlı Derecik köyünde soğuk hava ve açlığa dayanamayan tilki donarak telef oldu. Tilkiyi fark eden köylülerden Mehmet Tuna, yaban hayvanın soğuk hava şartları ve açlıktan telef olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta, tipide yolda kalan araçlardaki 1'i bebek 20 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Muş'ta, tipide yolda kalan araçlardaki 1'i bebek 20 ...
Muş’ta 21 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta 21 köy yolu ulaşıma açıldı
Narko Muş, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Narkotik köpeği Sarp, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu
YEREL HABERLER Narko Muş, uyuşturucu tacirlerine göz ...
Bingöl kardeşlerden Varto’ya kitap yardımı
YEREL HABERLER Bingöl kardeşlerden Varto’ya kitap yardımı
Köy yolu kaybolunca ekipler karda yürüyen muhtarı takip etti Ekipler köy yolunu bulmak için karda yol gösteren muhtarı takip ederek köye ulaştı
YEREL HABERLER Köy yolu kaybolunca ekipler karda yürüyen muhtarı ...
Muş Belediyesinin karla mücadele mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER Muş Belediyesinin karla mücadele mesaisi devam ediyor
Muş’ta 102 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 102 köy yolu ulaşıma kapandı
Yarıyıl tatiline giden öğrenciler köyde mahsur kaldı Kapanan yolların ekipler tarafından açılmasıyla öğrenciler eğitim öğretime 2 hafta gecikmeli başladı 15 tatile gittikleri köylerinde mahsur kalan öğrencilerin imdadına ekipler yetişti
YEREL HABERLER Yarıyıl tatiline giden öğrenciler köyde mahsur ...
Muş'ta 6 metre karla zorlu mücadele
YEREL HABERLER Muş'ta 6 metre karla zorlu mücadele
Muş’ta 17 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 17 köy yolu ulaşıma kapandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X