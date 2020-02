At sırtında kuşlar için doğaya yem bıraktılar

MUŞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Bulanık Avcılar Kulübü, zorlu geçen kış mevsiminde karla kaplanan doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için at sırtında doğaya yem bıraktı.

Kenti etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kış mevsiminde, karla kaplanna doğada, yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar da unutulmadı. Bulanık İlçe Avcılar Kulübü Başkanı Adem Şamiloğlu ve yönetim kurulu üyelerinin desteğiyle Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karın etkili olduğu yerlere kuşlar için 500 kilo buğday bıraktı. Yemleme çalışması çerçevesinde özellikle kar yağışının yoğun olduğu bölgelere 4×4 araçlar ve at kullanarak giden ekipler, hayvanlarının yaşama hakkı olduğuna dikkat çekti. Araç üzerindeki yemleri at sırtına yükleyip yemleme çalışması yapan ekipler, çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kulüp Başkanı Adem Şamiloğlu, bölgede kış şartlarının sert geçtiğini aktararak, "Bölgemizde kuşların ölmemesi için, doğada yem bulamıyorlardı, buğday aldık. 500 kilo yem aldık ve doğayı yemliyoruz. Kuş türlerimizin devamlılığı için yemlemelere deva edeceğiz" dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.