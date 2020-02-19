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Öğrenciler ördükleri atkı ve bereleri güvenlik güçleri ve öğrencilere dağıttı

İHA

Muş'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız yurtlarda barınan öğrenciler, 3 ayda ördükleri atkı ve bereleri, çetin kış şartlarında görev yapan güvenlik güçleri ve köy okulu öğrencilerine dağıttı.

Öğrenciler ördükleri atkı ve bereleri güvenlik güçleri ve öğrencilere dağıttı

Muş’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız yurtlarda barınan öğrenciler, 3 ayda ördükleri atkı ve bereleri, çetin kış şartlarında görev yapan güvenlik güçleri ve köy okulu öğrencilerine dağıttı.
Muş’taki Sultan Alparslan, Müştak Baba ve Hümaşah kız yurdunda barınan öğrenciler, KYK yurtlarında açılan örgü kurslarına gönüllü olarak katılarak soğuk havada nöbet tutan güvenlik güçleri ve kırsaldaki öğrenciler için atkı ve bere ördü. Öğrenciler, ördükleri atkı ve bereleri ilk olarak Kulp yolundaki uygulama noktasında görev yapan polislere dağıttı. Daha sonra merkeze bağlı Soğucak Köyü Ortaokuluna geçen KYK’lı öğrenciler, beraberlerinde getirdikleri el emeği göz nuru atkı ve bereleri burada öğrencilere dağıttı. Birbirinden güzel atkı ve bereleri alan köy okulu öğrencileri, büyük sevinç yaşadı.
KYK’lı öğrencilere eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, köy okulu öğrencilerine kariyer planlaması hakkında bilgiler verdi. Atkı ve bere dağıtımıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Müdür Emrullah Güler, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak yurtlarımızda barınan değerli öğrencilerimizin 3 ay boyunca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla açılan örgü kurslarında ortaya çıkan ürünler ortaokuldaki öğrencilerimize, güvenlik noktalarında polislerimize dağıtıldı” dedi.

“Yurtlar artık sadece barınma hizmeti vermiyor”
Yurtların artık sadece barınma hizmeti vermediğini anlatan Güler, “Aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile öğrencilerimize her türlü desteği sunmakta. Bakanlığımızın politikası gereği yurtlarımızda barınan çok sayıda öğrencinin hem üniversitedeki akademik eğitim hayatına hem de kişisel gelişimleri, sosyal uyum süreçleri ve bunun yanında sosyal bütünleşme anlamında birçok katkıyı sunarak çok güzel bir proje uygulamakta” ifadelerini kullandı.
KYK yurdunda barınan ve ilköğretim matematik bölümü öğrencilerinden Fatma Dağdeviren ise 3 ay çalıştıklarını belirterek, öğrencilere ve güvenlik güçlerine bere ördüklerini söyledi.
Atkı ve bere aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden ortaokul öğrencisi Hayrunisa Mete de, bu kışı çok rahat, çok sıcak geçireceklerini ifade etti.
Atkı ve berelerin yanı sıra öğrencilere futbol topu ve malzemeler dağıtıldı.

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