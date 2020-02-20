Muş’ta köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı

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Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının tamamı yeniden açıldı.

Kentte kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kapalı yollarda çalışma yürüten Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yolların tamamını yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

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