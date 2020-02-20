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Kış mesaisindeki besicilerin yardımcıları: Eşek arabaları Besiciler, eşek arabası ve kızaklarla ...

İHA

Muş'ta hayvancılıkla geçimlerini sağlayan besiciler, eşek arabası ve kızak yardımıyla hemen hemen her işlerini yapıyor.

Kış mesaisindeki besicilerin yardımcıları: Eşek arabaları Besiciler, eşek arabası ve kızaklarla hayvanlara yem taşıyor

Muş’ta hayvancılıkla geçimlerini sağlayan besiciler, eşek arabası ve kızak yardımıyla hemen hemen her işlerini yapıyor.
Kentte besicilerin zorlu kış mesaisi devam ediyor. Kış mevsiminde, kar üzerinde hayvanlarını besleyen besicilerin en büyük yardımcıları ise eşek arabası ve kızaklar oluyor. Muş Ovası'ndaki köylerde yaşayan besiciler, kar ve soğuk havaya rağmen hayvanlarını kar üzerinde beslemeye çalışıyor. Merkeze bağlı Çukurbağ köyündeki besiciler, eşek arabası ve kızaklarla taşıdıkları saman, arpa ve otları karın üzerindeki teknelere boşaltarak hayvanları besliyor.
Çukurbağ köyünde besicilik yapan vatandaşlardan Bişar Tuncel, "Besicilikle uğraşıyorum. Burada kış uzun sürdüğü için sıkıntı yaşıyoruz. Besicilik çok zor. Devletten yem desteği istiyoruz. Sabah erken kalkıyoruz. Hayvanların yemini hazırlıyoruz. Sabah 1,5 ton, akşam 1,5 ton yem hazırlıyoruz. Hayvanlarımızı gün içerisinde besliyoruz. Yaklaşık 3 ton yem harcıyoruz. 6 aya kadar hayvanlarımıza karın üzerinde saman ve arpa veriyoruz. Besicilik zor, dışarıdan göründüğü gibi değil. Karın üzerinde besliyoruz ve hava soğuk. Sıkıntı yaşıyoruz” dedi.
Besicilerden Sabri Aslan ise hayvanların yemlerini kızak ve eşek arabasıyla taşıdıklarını belirterek, “50 yaşındayım. Dedem ve babamdan kalan mesleği devam ettiriyorum. Havalar soğuk, mecbur hayvanlarımızı besliyoruz. Hayvanlara saman, arpa ve ot veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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