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Başkan Asya’dan, sanayi esnafına ziyaret

İHA

Başkan Asya’dan, sanayi esnafına ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Sanayi Sitesi Başkanı Şeref Subaşı’nın da eşlik ettiği Başkan Asya, işletmeleri tek tek gezerek esnaflara kolaylıklar diledi.
Muş Küçük Sanayi Sitesini ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Yaptıkları çalışmalarla ilgili esnafı bilgilendiren Başkan Asya, sanayi sitesinde de ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılacağını söyledi. Seçimden seçime değil, her zaman vatandaşlarla iç içe olduklarını belirten Başkan Asya, esnaf ziyaretlerini de bu süreçte ihmal etmediklerini kaydetti. Görev süresi boyunca Muş’un her noktasında çalışmalarının olduğunu kaydeden Başkan Asya, “Belediye olarak sınırlarımızı aşarak kentin hemen hemen her bölgesinde çalışmalar yaptık ve yamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için öncelikli olarak eksikliklerin fazla olduğu yerlere yoğunlaşarak çalışma programımıza riayet ettik. Son yıllarda kentin her tarafında başlatılan kazı ve döşeme çalışmaları, her ne kadar vatandaşlarımıza biraz sıkıntı yaşatsa da bu çalışmanın sonucunda iyi bir görüntü elde etmiş olduk. İnşallah önümüzdeki yaz yeraltı çalışmalarının tamamlanması ile üstyapımızı tamamen yenileyerek halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Alt yapı projesinin önemine dikkat çekerek destek isteyen Başkan Asya, “İki yıl önce ciddi bir sorumluluk alarak ilimizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilemeye başladık. Bu süre içerisinde ister istemez sıkıntılarla karşılaştık. Allah’a şükürler olsun ki bunların sonucunda iyi bir hizmet ortaya çıktı. Bunun yanı sıra sanayi bölgesinde geçtiğimiz yıllar birçok çalışmayı hizmetinize sunduk. Ama yapılanları bizler de yeterli bulmuyoruz. Esnafımızın ve eşrafımızın talep ve önerileri doğrultusunda hareket edeceğiz. Eksikliklerinizin giderilmesi noktasında en kısa zamanda gerekli çalışmaların yapılacağından emin olabilirsiniz. Biz bu yola söz vererek çıktık. Allah’ın izniyle verdiğimiz sözü de yerde bırakmayacağız” diye konuştu.

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