Başkan Asya’nın girişimleriyle içme suyu sorunu tarih oluyor Muş Belediyesi’nin 300 milyon liralık içme suyu projesi yatırım programına alındı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın girişimleri sonucu 2020 yatırım programına alınan içme suyu projesi, kentin su sorununu ortadan kaldıracak.

Muş’un içme suyu sorununu ortadan kalkıyor. Başkan Asya’nın uzun uğraşları sonucu 2020 yatırım programına alınan 300 milyon liralık yatırım ile kentin makus talihi değişiyor. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, önemli bir yatırımın gerçekleştiğini ve projenin hayata geçirilmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. İçme suyu projesi üzerine uzun yıllardan beri çalıştıklarını belirten Başkan Asya, “Cumhurbaşkanımızın 26 Ağustos’ta ilimize yapmış olduğu ziyaretten sonra başlatılmış olan ve projesi bitmiş içme suyu projesi 2020 yılının yatırım programına alınmıştır. Projenin onaylanmasıyla kentteki vatandaşların büyük sevinç ve mutluluk yaşadı. Dolasıyla yıllara sari belki 100 yıllık bir su sorunumuz olan içme suyu sıkıntımız Alparslan2 barajından Mercimekkale regülatörüne gelecek. Buradan da arıtma tesisi, dinleme, çökertme havuzlarıyla birlikte pompaj istasyonu kurup oradan da Karşıyaka Mahallemizde yapmış olduğumuz 7 bin 500 tonluk içme suyu deposuna terfi edecektir ve oradan da şehir merkezine cazibeli bir su vermiş olacağız” dedi.



“Bu proje en büyük hasretimizdi”

Projenin Muş için çok önemli olduğunu aktaran Belediye Başkanı Asya, “İlk etabı yaklaşık 300 milyon liraya tekabül edecek bu projemiz inşallah gelecek 50 yıla ve daha büyük bir şehri içerisinde barındırabilecek şekilde içme suyu sıkıntımızı gidermiş olacaktır. Kentte özellikle yaz aylarında büyük ölçüde yaşanan su sıkıntımız inşallah projenin bitiminden sonra tarihe karışmış olacaktır. 24 saat esasına dayalı bütün hemşehrilerimizin musluklarından su akmış olacaktır. Bu proje en büyük hasretimizdi” diye konuştu.

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