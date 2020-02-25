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Varto malmüdiresi öğrencileri bilgilendirdi

İHA

Muş'un Varto ilçesinde Vergi Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Varto malmüdiresi öğrencileri bilgilendirdi

Muş'un Varto ilçesinde Vergi Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
İlk olarak Varto Malmüdürlüğü çalışanları, Malmüdiresi Ümmühan Kara ile birlikte Kaymakam Ertuğrul Avcı’yı makamında ziyaret etti. Bir süre Kaymakam Ertuğrul Avcı ile sohbet eden Malmüdürlüğü çalışanları, daha sonra çeşitli kurumları ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından çalışanlarıyla bir araya gelen Malmüdiresi Kara, Varto Atatürk Ortaokuluna bir ziyaret gerçekleştirdi. Okul müdürü Mehmet Sever ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra okulda bulunan öğrencilerle bir araya gelerek vergi haftası etkinlikleri kapsamında bilgilendirme sunumu yaptı. Konu ile ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada vergi haftasının önemine değindi. Verginin öneminin halka anlatılması için Vergi Haftası düzenlendiğini ifade eden Malmüdiresi Kara, "Malmüdürlüğümüzün vergi tahakkuk oranı bir önceki yıla göre yüzde 30 arttırılmış olup tahsilat oranımız 2019 yılı itibarıyla yüzde 80'dir. Mükellef sayımız sürekli olarak artmakta olup kayıt dışı verginin önlenmesi konusunda çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Malmüdürlüğümüzün, VEDOP Sistemi kapsamında otomasyon çalışmaları tamamlanmış olup mükelleflerimiz vergi dairesine gelmeden beyannamelerini verebilmekte ve vergilerini ödeyebilmektedir. Çocuklarımıza vergi bilincini aşılayabilmemiz açısında bu gün Atatürk Ortaokulumuzda öğrencilerimizle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimize verginin tekrar kendilerine döndüğünü hatırlatarak vergi konusunda gerekli çalışmalar yapmalarını ve büyüdüklerinde verginin ne kadar önemli olduğunu kendilerine hatırlattık. Bu konuda emeği geçen her kese teşekkür ederim" dedi.
Amaçlarının daha kaliteli hizmet ve verginin zamanında toplanması olduğunu dile getiren Kara, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Vergi Haftası'nın anlamını ve önemini belirten afiş ve pankartlar asarak vatandaşlarımıza verginin önemini anlatmaya çalıştık. Hafta münasebetiyle başta kaymakamımız olmak üzere diğer resmi kurum amirlerini ziyaret ettik. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerimize seminerler vereceğiz ve esnaflarımızı ziyaret ederek verginin önemini anlatacağız" diye konuştu.
Varto Atatürk Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Varto Malmüdiresi Kara ve çalışanları öğrencilere çikolata ikram edip, kitap hediye ettikten sonra okula vergi haftası ile ilgili hazırlanan afişleri astıktan sonra okuldan ayrıldılar.
Öğrenciler ise yapılan etkinlikten memnun olduklarını dile getirerek, bundan sonra büyüdüklerinde vergi ödeyeceklerini dile getirdiler.

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