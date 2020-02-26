Muş’ta 2020’de 350 bin ton pancar alımı hedefleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muş’ta 2020’de 350 bin ton pancar alımı hedefleniyor

İHA

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl yaklaşık bin 800 pancar çiftçisinden 350 bin ton pancar alımı hedeflediklerini ifade etti.

Muş’ta 2020’de 350 bin ton pancar alımı hedefleniyor

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl yaklaşık bin 800 pancar çiftçisinden 350 bin ton pancar alımı hedeflediklerini ifade etti.
Türkiye'nin şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Muş'ta, 2020 yılı kampanya döneminde kentin ekonomisine 400 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor. Ziraat Mühendisleri ve ilgili birim amirleri ile birlikte bu güne kadar pancar üreticisin yoğun olduğu 15 köy gezdiklerini ifade eden genel müdür Kızılkaya, çok verimli ve faydalı toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti. Muş Ovasında daha çok pancar üretimi yapmak için başta Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere paydaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kızılkaya, “Tarım alanında Muş Ovasını harekete geçirmemiz lazım” dedi.
Geçen sene mevsimsel koşullar dolasıyla pancar üretiminde bir düşüş yaşandığını dile getirin Kızılkaya, “Hava koşulları nedeniyle pancar üretiminde yaşanan düşüşü özelleştirmeye bağlamak ve ilişkilendirmek çok mantıksız bir sonuçtur. Çünkü bu sadece bizim fabrikamızı etkilemedi. Doğu Anadolu’daki bütün şeker fabrikalarını etkiledi. Burada hem çiftçimiz mağdur oldu, hem de Fabrikamız” ifadelerini kullandı.
Bu yıl hedeflerinin en az 350 bin ton pancar alımı gerçekleştirmek olduğunu aktaran Kızılkaya, “Şu an hedefimize yaklaşmış bulunmaktayız. Çiftçimizden ekime yönelik ciddi manada yoğun bir talep var. Herkesin Fabrikaya sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bütün ekonomik döngülerimiz Muş’a yapılmaktadır. 350 ve 400 bin ton pancar işlediğimiz zaman yılda 400 milyonun üzerinde katkı sağlıyoruz. Bizim bir çabamız var bunun desteklenmesini istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye Personeline ‘Madde Bağımlılığı ve Rahim Ağzı Kanseri’ Semineri
YEREL HABERLER Belediye Personeline ‘Madde Bağımlılığı ve Rahim Ağzı ...
Muş'ta "Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası" startı verildi MŞÜ, "Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasına” ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Muş'ta "Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye ...
Varto malmüdiresi öğrencileri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Varto malmüdiresi öğrencileri bilgilendirdi
Başkan Asya’nın girişimleriyle içme suyu sorunu tarih oluyor Muş Belediyesi’nin 300 milyon liralık içme suyu projesi yatırım programına alındı
YEREL HABERLER Başkan Asya’nın girişimleriyle içme suyu sorunu tarih ...
Başkan Asya’dan ‘üç aylar’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan ‘üç aylar’ mesajı
Dağ köylerindeki buz sarkıtları insan boyunu geçti
YEREL HABERLER Dağ köylerindeki buz sarkıtları insan boyunu geçti
6 metre karda önce yol açtılar, şimdi genişletiyorlar
YEREL HABERLER 6 metre karda önce yol açtılar, şimdi genişletiyorlar
Başkan Asya’dan, sanayi esnafına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan, sanayi esnafına ziyaret
Başkan Asya, Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Asya, Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret etti
Varto’da vergi haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Varto’da vergi haftası etkinlikleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X