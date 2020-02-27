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(Görüntülü) Karlı dağları bisikletle aşarak, minik gönüllere dokundular

DHA

MUŞ Bisiklet Derneği (MUBİD) üyeleri, kentte yer yer kar kalınlığının 6 metreye kadar ulaştığı ve zor kış şartlarının hüküm sürdüğü Ağıllı Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere sürpriz yaptı. Sınıfta yanan soba üzerinde kestane pişirip, saz eşliğinde şarkı ve türküler seslendiren üyeler, dağıtımını yaptıkları hediye paketleriyle öğrencilerin gönüllerine dokundu.

MUŞ Bisiklet Derneği (MUBİD) üyeleri, kentte yer yer kar kalınlığının 6 metreye kadar ulaştığı ve zor kış şartlarının hüküm sürdüğü Ağıllı Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere sürpriz yaptı. Sınıfta yanan soba üzerinde kestane pişirip, saz eşliğinde şarkı ve türküler seslendiren üyeler, dağıtımını yaptıkları hediye paketleriyle öğrencilerin gönüllerine dokundu.
Muş?ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürekli yolu ulaşıma kapanan ve yaklaşık 2 ila 6 metre kar kalınlığının bulunduğu Ağıllı Köyü?ndeki öğrenciler, unutulmadı. 9 köy ve 22 mezranın bulunduğu Üçevler Grup Köy Yolu bölgesindeki Ağıllı Köyü İlkokulu?nu ziyaret eden Bisiklet Derneği (MUBİD) üyeleri, öğrencilere sürpriz yaptı. Zorlu köy yolunda birçok noktada araçları kara saplanan ve sadece köy çocuklarının gönlüne dokunmayı kendilerine amaç edinen dernek üyeleri, bot ve mont ile kışlık kıyafetlerin içerisinde bulunduğu hediye paketlerini köy öğrencilerine dağıttı. Neredeyse şehir merkezine hiç gelme şansı olmayan köy öğrencilerine sürpriz yapan dernek üyeleri, beraberlerinde getirdikleri kestaneleri de sınıfta yanan soba üzerinde pişirip ikramda bulundu. Ayrıca sıcak bir ortamın sağlandığı sınıfta saz eşliğinde şarkı ve türküler seslendiren dernek üyeleri, köy öğrencilerinin gönlüne dokunmayı başardı.
Beraberlerinde getirdikleri bot, mont ve kışlık kıyafet gibi hediyelerin sadece bahane olduğunu, dağ köyünde ki öğrencilerle bir araya gelip gönüllerine dokunmak istediklerini belirten Muş Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Sezgin, ?Bugün dernek olarak Muş'un bir dağ köyü olan Ağıllı Köyündeyiz. Deniz seviyesinden 2 bin 600 metre yükseklikte, kar kalınlığının ise 5 metreyi bulduğu bir köydeyiz. Tabi buradaki çocukların şehir hayatına, tiyatroya ve örneğin bir sinemaya ya da müzik dinletisine ulaşamadıkları için biz bir şekilde onlara geldik. Onların gönüllerine dokunabilmek için buradayız. Kestane pişirip, devamında saz dinletisi yaptık. Bu şekilde botu, montu bahane ederek çocukların gönüllerine dokunmaya çalıştık" diye konuştu.
Beraberinde getirdiği sazı ile birlikte köy öğrencilerine şarkı ve türküler seslendiren bir diğer dernek üyesi Erol Koçak da, ?Ağıllı Köyü?ne geldik. Kıymetli bağışçılarımızın göndermiş olduğu bot ve montları çocuklarımıza ulaştırdık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza hediyelerini takdim ettik. Buradan tüm bağışçılarımıza çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün çocuklarımıza hediyelerin yanında ayrıca müzikle, sanatla tanışmalarını sağlamayı da amaçladık. Onların bu enstrümanlarla tanışmasını da amaçladık. Türkülerimizi ve özellikle Muş türkümüzü de burada çocuklarımızla birlikte seslendirdik" dedi.
Gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyetini dile getiren öğrenciler de, ?Bugün ağabeylerimiz okulumuza gelip, bize sürpriz yaptılar. Saz çaldılar, beraber kestane pişirdik. Bizi için unutulmaz bir gün oldu. Onlara çok teşekkür ederiz" diye konuştuDHA-Genel Türkiye-Muş
2020-02-27 09:44:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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