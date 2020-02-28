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‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesiyle okullara kütüphane

İHA

– Muş'un Varto ilçesinde 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesiyle okullara kütüphane

– Muş’un Varto ilçesinde ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.
Kütüphane açılışına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Kaymakam Avcı, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda 2. Kütüphanenin açılışını yaptıklarını belirterek, “Okullarımızdaki fiziki mekânları iyileştirmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli şartlarda eğitime devam etmeleri en büyük arzumuz. 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile de çocuklarımıza kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırabileceğimiz alanlar oluşturmak istiyoruz" dedi.
Kitap okumanın çocukların gelişiminde büyük bir etkiye sahip olduğunu, ruhu ve zihni beslediğini de ifade eden Kaymakam Avcı, "Günümüzde toplumlar, sahip oldukları bilgi birikiminin çoğunluğunu kitaplar sayesinde edinmektedir. Geri kalan bilgi ise tecrübeler ile öğrenilir. Kitap okumak, düşünce yapısı ve hayal gücünü geliştirir, kendimizi ifade etme yeteneğimizi geliştirir. 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile amacımız, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların düşünen, üretebilen, kendini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır” dedi.
Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne’nin de bir konuşma yapmasının ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

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