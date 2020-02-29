Varto'da 140 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

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Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)MUŞ´un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 köy ve 50 mezranın yolu kapandı.

Varto'da bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santim, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi buldu. Esnaf, iş yerlerinin önüne biriken karları temizledi. İlçe Özel İdare Müdürü İmam Karahan, kar yağışı nedeniyle kapanan 90 köy ve 50 mezra yolunun açılması için ekiplerin çalıştığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Varto Fatih ÇELİK

2020-02-29 12:20:20



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