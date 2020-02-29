Vartolular Mart ayını beklerken kar sürprizi ile uyandılar

Muş’un Varto ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, 90 köy ve 50 mezranın yolu ilçe ile bağlantısı kesildi.

Varto ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Vartolular Mart ayını beklerken sabah saatlerinde kar sürprizi ile uyandılar. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başlarken, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Sabah iş yerleri açan esnaflar kar temizleme ve soba koyma mesaisi ile karşılaştılar. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 50 santimi geçtiği belirtildi. Yetkililer, kar yağışı ile birlikte vatandaşların ve ekiplerin duyarlı davranmalarını istedi.

Konu ile ilgili bilgi veren İlçe Özel idare Müdürü İmam Karahan, Varto ilçesine bağlı 90 köy ve 50 mezranın yolunun kardan kapalı olduğunu, kar yağışının dinmesi ile ekiplerin bu yolları açmaları için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.