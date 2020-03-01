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Muş'ta 87 köy yolu ulaşıma kapandı

DHA


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ´ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 87 köy yolu, ulaşıma kapandı.
Muş´ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle 87 köy yolu ulaşıma kapandı. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, Muş Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Kentin birçok noktasında doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 2 dereceyi gösterdiği kentte İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Ayrıca güne karla uyanan araç sürücüleri, trafikte hızlarını düşürüp takip mesafelerini korumak zorunda kaldı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-03-01 11:44:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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