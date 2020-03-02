Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi

– Muş’un Bulanık ilçesinde, Suriye’nin İdlib bölgesine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın başarılı olması için Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Bulanık Kaymakamlığı organizesi ile sabah namazı buluşmasında Suriye'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okunarak dualar edildi. Namazın ardından Bulanık İlçe Müftüsü Murat Karanci, Türk ordusunun muzaffer olmasını istediklerini belirterek, "Kur'anı Kerim'i ve Fetih Suresi'ni tilavet ettik. Ya Rabbi, İslam'ın son bayraktarı aziz Türk milletimiz fitneyi engellemek, akan gözyaşlarını dindirmek için çıktığı bu harekatta onların yardımcısı ol. Sana yalvarıyoruz, kahraman Mehmetçik'imizi muzaffer eyle" ifadelerini kullandı.

Merkez Camisinde sabah namazı sonrası yapılan duaya Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Bulanık Müftüsü Murat Karanci, Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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