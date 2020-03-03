Muş’ta tefeci operasyonu: 7 gözaltı

Muşta polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 1 milyon 160 bin TL değerinde 11 adet senet ise ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, tefecilik suçu kapsamında 7 şüpheli şahsın 25 Şubat 2020 günü yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramalarda neticesinde; 1 milyon 160 bin TL değerinde 11 adet senet, 3 adet araç satış defteri, 1 adet araç satış sözleşmesi, 18 adet banka dekontu, 9 adet tapu senedi, 1 adet not defteri ele geçirilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 5 şüpheli ise adli makamlarca serbest bırakılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.

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