Milli Eğitim Müdürü Yalçın’dan köy okullarına ziyaret

– Muş’un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, köy okullarını ziyaret etti.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, beraberindeki şube müdürleri Mustafa Ergen ve Tekin Erdoğan ile Göztepe, Karaburun, Günyurdu, Gölyanı ve Örenkent köyündeki okulları ziyaret etti. Sınıfları dolaşarak öğretmenlerin ders işleyişlerine eşlik eden ve öğrencilere çok ders çalışmalarını tavsiye eden Müdür Yalçın Tunçel, öğretmenlerle toplantı yaparak; “Yarıyıl tatilini hava muhalefeti nedeniyle biraz uzatmak zorunda kaldık. Öğrencilerimizi ihmal etmeyelim, önlerinde yaklaşan iki sınavları var. LGS ve bursluluk sınavına hazırlık aşamasında şefkatle ve sevgi dilini kullanarak onları eğitelim. Yaptığımız denetimler ve okul ziyaretleri yanlış anlaşılmasın, öğretmenlerimizi baskılamak gibi bir niyetimiz asla yok. Sadece motivasyon ve rehberlik anlamında bir hedefimiz var. Eğitim camiasının yanında olduğumuzun bir göstergesi olarak görünmesini istiyoruz. Gerek akademik gerekse eğitim aşamasında öğrencilerimize katkıda bulunma beklentimiz var. Bu zor coğrafya ve iklim koşullarında fedakarca yapılan çalışmalarınızı göz ardı ettiğimizi düşünmeyin, sizleri ve idarecilerimizi önemsiyor ve bu çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.

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