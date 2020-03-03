Bulanık Belediyesi çalışmalarına hız verdi

– Muş’un Bulanık Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle çalışmalarına hız verdi.

Bulanık Belediyesi, çalışma sezona başlamasıyla birlikte ilçe merkezinde bulunan elektrik direklerinin yer altına alınması için VEDAŞ yetkilileri ile bir araya geldi. İlçe merkezinde elektrik direklerinin yer altına alınması için gerekli altyapı çalışmalarının başlatılmasını isteyen Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, VEDAŞ Yatırım Grup Müdürü Orhan Gürtepe ve İşletme Grup Müdürü Beytullah Özbaran ile bir araya gelerek güzergahlar üzerinde incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet, İnönü ve Zafer mahallelerindeki bazı caddeler üzerindeki elektrik direklerinin yer altına alınması için inceleme yapan İlidi, "Elektrik direklerinin yer altına alınması ile birlikte kutu sistemine geçiş, trafo oluşturulması ve güçlendirilmesi, hatların ve kabloların değiştirilmesi, aydınlatma direklerinin revizyonu gibi çok yönlü çalışma hizmete geçirilecek. Ayrıca Yenimahalle 54. Cadde üzerinde deplase yer değiştirme çalışmaları yapılarak mevcut yollar genişletilecek. Bu çalışmalar sayesinde ilçede aydınlatma sorunlarının çözülmesi, elektrik hatlarıyla ilgili tamir, bakım ve onarımların yapılması noktasında hızlı çözümler yapılarak ilçe merkezinde hem görüntü kirliliği önlenmiş olacak hem de tehlike arz eden sorunlar ortadan kaldırılacak" dedi.

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