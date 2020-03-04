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Jandarmadan “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” uygulaması

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının "Uyuşturucuyla Mücadele Ayı" ilan edilmesi dolayısıyla Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yol kontrol, arama faaliyetleri ve vatandaşların uyuşturucu hakkında bilgilendirilmesine ağırlık verildi.

Jandarmadan “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının “Uyuşturucuyla Mücadele Ayı” ilan edilmesi dolayısıyla Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yol kontrol, arama faaliyetleri ve vatandaşların uyuşturucu hakkında bilgilendirilmesine ağırlık verildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yürütülen strateji çerçevesinde “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” sloganı ile yol kontrol noktalarında uygulama yaptı. Hasköy Gökyazı Karakol Komutanlığı uygulama noktasında durdurulan sürücülere, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda 4 dakikalık sinevizyon gösterimi yapılarak bilgilendirildi. Şüpheli araçlarda narkotik köpeği Caka ile arama yapan ekipler, uyuşturucu tacirlerine de geçit vermiyor.
İçişleri Bakanlığınca belirlenen ve 26 ili kapsayan uygulama ile Muş’ta farkındalık, mücadele, kararlılık oluşturuldu. Konuyla ilgili olarak Muş İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığınca yürütülen strateji çerçevesinde 26 ilde mart ayının ‘Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok’ sloganıyla farkındalık, mücadele, kararlılık için eylem ayı kabul edilerek uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda; Muş İl Jandarma Komutanlığı olarak yol kontrol ve arama faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Özellikle vatandaşlarımızın uyuşturucu ile mücadeleye dikkatini çekmek ve bilgilendirmek amacıyla personelimizce uygulama noktalarında sinevizyonda video gösterimi ile yolcuların bilgilendirilmesi yapılmaktadır. Muş İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu ile mücadele etkinlikleri mart ayı boyunca devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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