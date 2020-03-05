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Muş'ta “Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı

İHA

İçişleri Bakanlığı talimatıyla Muş Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı koordinesinde yoğun katılımla "Uyuşturucu ile Mücadele" toplantısı düzenlendi.

Muş'ta “Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı talimatıyla Muş Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı koordinesinde yoğun katılımla "Uyuşturucu ile Mücadele" toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mart ayının uyuşturucuyla mücadele ayı olarak ilan edilmesinin ardından Muş Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucuyla mücadele hakkındaki konuşmaları sinevizyon gösterimi ile izletildi. Burada konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, İçişleri Bakanlığının talimatıyla yaklaşık 4 yıldır çok iyi ve verimli bir mücadelenin yürütüldüğünü kaydetti. Bu başarıların artarak devam etmesi gerektiğini vurgulayan Vali Gündüzöz, “Bu açıdan da İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla yeni bir seferberlik başlatılması istendi. Yeni başarılar elde etmek için Sayın Bakanımızın talimatlarıyla tekrar bu konuyu gündeme getirmek ve yeni bir ivme kazandırmak üzere seferberlik anlayışı çerçevesinde bu günden itibaren çalışmak üzere bu toplantıyı tertip ettik. Bu toplantı tüm Türkiye'de özellikle 26 ilde yapılmakta ve yeni bir ivme arayışı içerisinde bu mücadeleye devam edeceğiz. 'Uyuşturucu ile mücadele çok önemli değil, bizim kapımızdan geçmez' demeyin. Muş'ta her gün bir ya da iki kişi uyuşturucudan yakalanıyor. Zannettiğiniz gibi 'bize bulaşmaz, bizim kapımıza gelmez' dememek lazım. Demek ki bu konuda duyarlı olmamız lazım. Önceden uyuşturucu belirli maddelerle sınırlıydı. Şimdi uyuşturucu pozisyonunda teknolojinin gelişmesiyle çok fazla alternatif ortaya çıktı. Muş'ta iyi gidiyoruz. Kendi akranlarımız arasında bu mücadelede en başarılı illerden biriyiz. Ama bu yeterli değil bu işin üzerine gideceğiz. Bu iş sadece polisiye iş değil. Bu işin çok fazla paydaşı var. Bu mücadele sadece polisin ve jandarmanın mücadelesi olursa, devletin mücadelesi olursa başarı elde etmemiz mümkün değil. Bizim devletle vatandaş arasındaki en önemli köprülerden biri tabi ki muhtarlarımız. Muhtarlık müessesine çok önem veriyoruz” dedi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da yıllardır uyuşturucu ile mücadele konusunda ülkenin diğer ülkelerle kıyaslandığında önemli derecede irade ve tutumuyla hep birinci planda olduğunu belirterek, “Türkiye genelinde yapılan uyuşturucuyla mücadele ile ilgili operasyon sonuçlarına baktığımızda ülkemiz Avrupa ülkelerinin yaptığı çalışmalarda elde ettikleri uyuşturucu miktarı yaklaşık 2 katını almış durumda. Uyuşturucuyla mücadele, tıpkı terörle mücadele olduğu gibi topyekün yapılması gereken bir mücadele. Sadece güvenlik boyutuyla değil, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik bütün yönleriyle yapılması gereken bir mücadele. Sayın İçişleri Bakanımızın çalışmaları doğrultusunda Mart ayının uyuşturucu ile mücadele ayı ilan edildi. Bu noktada devam eden çalışmalarımızın biraz daha etkinliğini arttırmak, farkındalık oluşturmak, toplumun her kesiminin uyuşturucuyla mücadele konusunda bir araya getirmektir. 2019 yılında operasyon sayımız ve tutuklanan şüpheli sayımız diğer yıllara göre barız oranda arttı. Uyuşturucu toplumumuzun aile yapısını bozuyor. Çocuklarımızın suça sürüklenmesine neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ise uyuşturucu maddenin başta terör örgütleri olmak üzere tüm suç organizasyonlarının en önemli gelir kaynağı ve en önemli araçlarından birisi olduğunu ifade ederek, “Buradaki görev sadece güvenlik güçlerine değil, toplumdaki her bireye düşmektedir.” diye konuştu.

İl Emniyet Müdür Yardımcı Erol Çengelçik, Narko Rehber konulu bir sunum gerçekleştirerek bilgi verdi.
Programa, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, jandarma personeli, kurum amirleri, okul müdürleri ve muhtarlar katılım sağladı. Program, toplu fotoğraf çekimi ve katılımcılara madde bağımlılığı ile ilgili broşür dağıtılmasıyla sona erdi.

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