Muş'ta, KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve ışıklı destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muş'ta, KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve ışıklı destek

DHA

Muş'ta, KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve ışıklı destek


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı Müştak Baba Öğrenci Yurdu´nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı´nda görevli Mehmetçiğe, yurt binasının aydınlatma ışıkları ile 'TC' ve 'TSK' yazarak ay yıldızlı dev bayrak ile destek verdi.
Muş Alparslan Üniversitesi´nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için etkinlik düzenledi. Bahar Kalkanı Harekatı´nda görevli askerler için yurt binası önünde ay yıldızlı bayrak açan öğrenciler, binada ise 'TC' ve 'TSK' ışık koreografisi düzenledi. Öğrenciler, led ışıklarla Mehmetçik yazılı olan alanda 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'vatan sana canım feda' sloganları attı.
Etkinlikte bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, "Öğrencilerimizle destek amaçlı ışıklı koreografiler yaptık. İstiklal Marşı´nı, komando andını okuduk. Burada öğrencilerimiz kahraman Mehmetçiğimiz ile birlikte bütün olarak, bir olarak çok güzel bir programa imza attılar. Suriye´de insanlığın barışı için herkesin huzuru ve güvenliği için ve vatanımızın selameti, birliği için burada güçlü mesajlar verildi. Allah şu an cephede olan, bütün teröristlerle, şer güçlerle mücadele eden, savaşan bütün kahraman ordumuzun yardımcısı olsun" diye konuştu.
Üniversite öğrencilerinden Mihriban Korkmaz ise amaçlarının kahraman Mehmetçiklerin yanında olduklarını göstermek olduğunu belirtti.
Muş İl Jandarma Komutanlığı Alparslan Komando Taburu personellerinin eşlik ettiği etkinlikte, öğrenciler Mehmetçik ile hatıra fotoğrafı çektirdi.FOTOTĞRAFLIDHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-03-06 00:17:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta “Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Muş'ta “Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı
(Görüntülü) Muş?ta komandolar dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muş?ta komandolar dualarla uğurlandı
Mehmetçik 'Bahar Kalkanı Harekatı'na uğurlandı Aileler, kahramanları dualarla yolcu etti
YEREL HABERLER Mehmetçik 'Bahar Kalkanı Harekatı'na ...
Muş´ta komandolar, dualarla Bahar Kalkanı Harekatı'na uğurlandı
YEREL HABERLER Muş´ta komandolar, dualarla Bahar Kalkanı Harekatı'na ...
Malazgirt'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Malazgirt'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Tarım ve Orman Müdürü Tuncel ve Başkan Kılıç'tan üniversiteye iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Müdürü Tuncel ve Başkan Kılıç'tan ...
Malazgirtli kadınlardan Kahraman Mehmetçik için dua
YEREL HABERLER Malazgirtli kadınlardan Kahraman Mehmetçik için dua
KYK yurdunda kalan öğrencilere seminer
YEREL HABERLER KYK yurdunda kalan öğrencilere seminer
MŞÜ’de “Diskalkuli” paneli
YEREL HABERLER MŞÜ’de “Diskalkuli” paneli
Jandarmadan “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” ...
Kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar devam ediyor Muş'ta ulaşıma kapanan 13 köy yolu yeniden açıldı
YEREL HABERLER Kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu bölgede ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X