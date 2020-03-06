Muş’ta “Siber Güvenlik ve Sosyal Ağ” ile “Rol Model Polislik” projeleri anlatıldı

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Muş İl Emniyet Müdürlüğü, “Siber Güvenlik ve Sosyal Ağ” ile “Rol Model Polislik” projeleri hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle “Siber Güvenlik ve Sosyal Ağ” ve “Rol Model Polislik” projesi kapsamında kentteki Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim verildi.

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