Varto’da kütüphanesiz okullara kütüphane

Muş’un Varto ilçesinde “Varto Her Yerde Okuyor' kampanyası ile okumanın önemine değinen ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması gerektiği vurgusu yapan Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı, Varto’da kütüphanesiz okul kalmaması için çalışmalara başladı.

Varto ilçesinde kütüphanesi olmayan okullara kütüphane yapılması, kütüphanesi bulunan okullarda ise mevcut kütüphanelerin iyileştirilmesine ilişkin Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, şube müdürleri, Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi Müdürü Abdulnasır Sever, Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü, Abdulhalik Sever ile okul müdürlerinin katılımıyla Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi ile Varto Anadolu İmam Hatip Lisesindeki kütüphanelerin açılışı geçekleşti. He iki oluklun kütüphane açılışı kurdelesini keserek 5 bin adet kitabın hayırlı olması dileklerinde bulunan Kaymakam Avcı, Varto ilçesinde bu gün Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi ile Varto Anadolu İmam Hatip Lisesinde 3. ve 4. kütüphanelerini açtıklarını söyledi. Geleceği şekillendirmek ve daha güvenle bakabilmek için önceliğin eğitim olduğunu ifade eden Kaymakam Avcı, kaliteli bir eğitim için de akademik başarının yanında sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yönünden öğrencilerin gelişmesi gerektiğini belirterek, "Okullarımızdaki fiziki mekânları iyileştirmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli şartlarda eğitime devam etmeleri en büyük arzumuz. 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile de çocuklarımıza kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırabileceğimiz alanlar oluşturmak istiyoruz" dedi.

Kitap okumanın çocukların gelişiminde büyük bir etkiye sahip olduğunu, ruhu ve zihni beslediğini de ifade eden Kaymakam Avcı, "Günümüzde toplumlar, sahip oldukları bilgi birikiminin çoğunluğunu kitaplar sayesinde edinmektedir. Geri kalan bilgi ise tecrübeler ile öğrenilir. Kitap okumak, düşünce yapısı ve hayal gücünü geliştirir, kendimizi ifade etme yeteneğimizi geliştirir. 'Kütüphanesiz okul kalmasın' projesi ile amacımız çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların düşünen, üretebilen, kendini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Varto’daki çocukların eğitim ve kültürleri anlamında bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın teröre bulaşmaması anlamında bir adım daha atılmış olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen her kese teşekkür ederim" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne tarafından yapılan çalışmaları değerlendirilerek, 20192020 eğitimöğretim yılında eğitimde niteliğin arttırılması amacıyla yapılması planlanan projelerle ilgili Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcıya bilgi vererek, “Bu yılki eğitim ve öğretimde yaklaşık olarak her iki okulumuz yaklaşık 5 bin bin kitap verdik. Öğrencilerimiz artık halk kütüphanesine gitmeden burada kitap ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bundan sonrada diğer okullarımızda bu tür kütüphaneleri açacağız. Özellikle ilçe kaymakamımıza ve okul müdürümüz ile emeği geçen her kese teşekkür ederim” dedi.

Okul öğrencileri ise, kütüphaneye yetişmenin mutluluğuyla kitapları okumaya başladılar. Kaymakam Ertuğrul Avcı öğretmenler odasında öğretmenlerle yaptığı toplantının ardından okullardan ayrıldı.

