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Muş Belediyesi kışın tahribatlarını onarmaya başladı

İHA

Muş Belediyesi, kış mevsiminde tahrip olan yol ve kaldırımları onarmaya başladı.

Muş Belediyesi kışın tahribatlarını onarmaya başladı

Muş Belediyesi, kış mevsiminde tahrip olan yol ve kaldırımları onarmaya başladı.
Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, ana ve ara caddeler üzerinde tahrip olan yolları onarmaya devam ediyor. Ekipler, kış mevsimindeki karla mücadele çalışmaları sırasında yollarda yapılan tuzlama ve küreme çalışmalarıyla yıpranan yolları elden geçiriyor.
Kentin bazı bölgelerindeki çamurlu yollara stabilize malzemesi seren ekipler, asfalt yollardaki çukurları da geçici dolgularla onarıyor. Belediye ekipleri, kentteki yollarda oluşan çukurları doldurularak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.
Asfalt plentinin mevsim şartlarından dolayı henüz kullanıma açılmamasından dolayı geçici çözümler üreten Muş Belediyesi, geçen yıl asfaltı serilen ve kışın tahrip olan yollara aşınma asfalt çalışması başlatacak. Ayrıca altyapı projesinin tamamlanması planlanan bu yıl cadde ve sokakların tamamının yenilenmesi hedefleniyor.
Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, mevsim şartlarından dolayı yama çalışması yaptıklarını, çalışma sezonunun başlaması ile geniş kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını söyledi. Vatandaşların kış sonrası meydana gelen olumsuzluklardan etkilenmemesi için yoğun bir çalışma sürdürdüklerini ifade eden Başkan Asya, “Kış mevsimini halen atlatmış değiliz. Birçok mahallemizde halen kar taşıma çalışması yapıyoruz. Şehir merkezindeki karın temizlenmesi ve erimesi ile yollardaki hasarlar ortaya çıktı. Bu tahribatlardan hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesi için hummalı bir çalışma yapıyoruz. Ekiplerimiz torba asfalt olarak tanımlanan asfalt malzeme ile bozuk yol zeminlerinde iyileştirme çalışması yapıyor. Ekipler gün boyu yollarda devriye gezerek gördükleri çukurlara anında müdahale edip, yolları ulaşıma uygun hale getiriyor. Allah’ın izniyle çalışma sezonumuzun başlaması ile tüm yollarımızda geniş kapsamlı bir çalışma başlatacağız” şeklinde konuştu.

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