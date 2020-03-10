Bulanık’ta “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bulanık’ta “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” uygulaması

İHA

– Muş'un Bulanık Jandarma Komutanlığınca İçişleri Bakanlığının "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Bulanık’ta “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” uygulaması

– Muş’un Bulanık Jandarma Komutanlığınca İçişleri Bakanlığının "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.
Bulanık Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen programda, Muş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma personeli, güvenlik korucuları ile muhtarlara uyuşturucu ve bağımlılığın zararları hakkında bilgi verildi. Bulanık İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı İsmail Horzum, İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının “Uyuşturucuyla Mücadele Ayı” ilan edilmesinden dolayı Muş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla jandarma personeli, güvenlik korucuları ile köy ve mahalle muhtarlarına yönelik eğitim düzenlediklerini söyledi.
Yapılan sunumların ardından narkotik köpeği “Caka” desteğiyle güvenlik personelleri ile muhtarlara yönelik bir gösteri yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş Belediyesi kışın tahribatlarını onarmaya başladı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi kışın tahribatlarını onarmaya başladı
Muş’ta ailelerin iletişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme sohbetleri düzenleniyor
YEREL HABERLER Muş’ta ailelerin iletişimlerinin güçlendirilmesi ...
Muş´ta 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi
YEREL HABERLER Muş´ta 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi
Jandarmadan kalpazanlara operasyon Muş’ta 9 bin 700 sahte dolar ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan kalpazanlara operasyon Muş’ta 9 bin 700 ...
Jandarmadan “uyuşturucuyla mücadele” eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan “uyuşturucuyla mücadele” eğitimi
AK Parti’li Bulut güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti’li Bulut güven tazeledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X