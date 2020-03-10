Bulanık’ta “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” uygulaması

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

– Muş’un Bulanık Jandarma Komutanlığınca İçişleri Bakanlığının "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Bulanık Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen programda, Muş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma personeli, güvenlik korucuları ile muhtarlara uyuşturucu ve bağımlılığın zararları hakkında bilgi verildi. Bulanık İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı İsmail Horzum, İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının “Uyuşturucuyla Mücadele Ayı” ilan edilmesinden dolayı Muş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla jandarma personeli, güvenlik korucuları ile köy ve mahalle muhtarlarına yönelik eğitim düzenlediklerini söyledi.

Yapılan sunumların ardından narkotik köpeği “Caka” desteğiyle güvenlik personelleri ile muhtarlara yönelik bir gösteri yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.