Muş Belediyesinden bahar temizliği

Muş Belediyesi kış mevsiminin ardından cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını başlattı. Belediye ekipleri ara ve ana caddeleri tazyikli su ile yıkayarak kıştan kalan kötü görüntüyü ortadan kaldırıyor.

Belediye ekipleri karların erimesi ile birlikte yol, refüj ve kaldırımlarda çalışma yaparak bahar temizliğine start verdi. Mart ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde karların erimesi ile birlikte çevre temizliği için harekete geçen Muş Belediyesi, genel temizlik çalışması yaparak vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor.

Muş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin birlikte sürdürdüğü çalışmalarda şehirdeki kaldırım ve yolların tamamının yıkanması planlanıyor. Temizlik çalışmalarının startını Yukarı Çarşı mevkiinden veren ekipler, İstasyon, Cumhuriyet, Hürriyet ve Eski Erzurum caddeleri gibi ana güzergahları ve bağlantı yollarını da peyderpey temiz bir görünüme kavuşturacak.

Baharın gelişi birlikte kış mevsiminin hasarlarını onarmaya ve cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm çabalarının daha güzel bir Muş için olduğunu kaydetti. Havaların ısınması ile birlikte her alanda çalışmalara start verdiklerini söyleyen Başkan Asya, “Yoğun kar yağışının yaşandığı kış mevsiminin ardından meydana gelen tahribatları onarmak için ekiplerimizi seferber ettik. Şu anda bazı bölgelerde ekiplerimiz kar taşıma çalışmalarını sürdürürken bazı yerlerde de yolların bakım ve onarımını yapıyorlar. Aynı şekilde itfaiye ve temizlik ekiplerimiz de çamurlu ve tozlu yolları tazyikli suyla yıkayarak kış mevsiminden geriye kalan kötü görüntüyü ortadan kaldırıyorlar” dedi.

Her yıl kış mevsiminin ardından tüm cadde ve sokaklar ile kaldırımların tazyikli su ile yıkandığını belirten Asya, “Kış mevsiminde temizlik çalışmaları istenilen düzeyde yapılamıyor. Bu sebeple ilkbaharın gelişi ile cadde ve sokaklarda biriken çamurun temizlenmesi için yıkama çalışması yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması için ve şehrimizin temiz bir görünüme kavuşturmak için bu hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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