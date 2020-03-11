Muş’ta 8 bin 587 adet kaçak malzeme ele geçirildi

Muş’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 587 adet faturası ve sevk irsaliyesi bulunmayan malzeme ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uygulama noktasında durdurulan 1 araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan arama neticesinde; 3 bin 103 adet kablo, bin 162 adet şarj aleti, bin 148 adet telefon kulaklığı, 2 bin 682 adet cam koruma, 10 adet speaker mikrofon, 178 adet MP3 player, 62 adet hoparlör, 29 adet powerbank, 98 adet flashdisk, 95 adet hafıza kartı ve 20 adet araç radyosu olmak üzere toplam 8 bin 587 adet faturası ve sevk irsaliyesi bulunmayan telefon aksesuar ürünleri ele geçirilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli, adli işlemler akabinde emniyetten serbest bırakılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.

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