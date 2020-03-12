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Muş İl Jandarma Komutanlığınca, "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulunun (MYO) konferans salonunda Muş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" adlı seminer yoğun katılım ile gerçekleştirildi. KOM ekipleri; öğrencilere uyuşturucu ve bağımlılığın zararları hakkında bilgi verdi.

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