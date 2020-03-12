Kamu Başdenetçisi Malkoç "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansına katıldı Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç: “15 bin asker, 20 uçak, 40 helikopter, 150 tankla Cumhurbaşkanını öldürmeye kalktılar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kamu Başdenetçisi Malkoç "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansına katıldı Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç: “15 bin asker, 20 uçak, 40 helikopter, 150 tankla Cumhurbaşkanını öldürmeye kalktılar”

İHA

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansa katıldı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansına katıldı Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç: “15 bin asker, 20 uçak, 40 helikopter, 150 tankla Cumhurbaşkanını öldürmeye kalktılar”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansa katıldı.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki heyetle Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) ev sahipliğinde, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansa katıldı.
Malkoç, yaptığı konuşmada, adaletin bütün toplumların varlığının temeli, toplumdaki huzurun, barışın teminatı olduğunu söyledi. Dünyadaki bütün fikir akımlarının, bütün ideolojilerin, bütün siyasi hareket ve görüşlerin temelinde demokrasi ve adalet arzusunun isteği olduğunu anlatan Malkoç, “Bizim medeniyetimizin kökü de öyle zaten. Kur’anı Kerim’de en çok zikredilen kelimenin başında adalet geliyor. Hadisi şeriflerde de aynı şeyler var. Osmanlı 3 kıtada 600 yıl onlarca kavim, yüzlerce din, yine onlarca mezhebin hepsini bir arada tutmuş. Osmanlı coğrafyasında bugün elliye yakın devlet var. Olmayan şey, huzur. Ama Osmanlı 600 sene onları bir arada tutmuş. Neyle tutmuş? Adaletle tutmuş. Bugün Sırp hala Sırpça konuşuyorsa ve Ortodoks’sa, bugün Yunanlı Yunanca konuşuyor ve Ortodoks’sa veya Bulgar veya Romen, Osmanlı’nın adaletine borçlu. Çünkü Osmanlı onun dinini, dilini zorla değiştirmeye kalkmamış. Ama Osmanlı olmasaydı muhtemelen Vatikan gelecekti onları Ortodoksluktan çıkarıp Katolik yapacaktı belki. Ama adaletle Osmanlı bunları temin etmiş. Yani adalet; hava gibi, su gibi insanın temel ihtiyacıdır” dedi.

“Bu ortamı DEAŞ gibi, PKK gibi, FETÖ gibi terör örgütleri zehirledi”
“İnsanın kendisini yenilemesi, geliştirmesi en zor yollar” diyen Malkoç, “Onun için uygulamada oldukça sorunlarımız var. Hak ve özgürlükler konusunda çok önemli mesafeler aldık. Özellikle son 15 yılda olağan olağanüstü mesafeler. Ama bu ortamı DEAŞ gibi, PKK gibi, FETÖ gibi terör örgütleri zehirledi. Kardeşlik ve açılım programı uygulandı, cumhuriyet tarihinde olmayan imkanlar sağlandı, terör örgütü geldi şehirlerde hendek kazdı, bomba koydu çukurlara ‘özerk yönetim kuracağım’ dedi. Bu olacak şey mi? Bir ülkede kimin elinde, kimin belinde silah olacağını devlet kararlaştırır. Devletin koyduğu kurallar dışında eline silah alanın, beline silah koyanın da haddini bildirir. Nitekim PKK’nın açtığı o çukurlara devlet hukukun içinde onları gömdü. İnşallah bir daha teşebbüs edemeyecekler. Bu milletin, bu memleketin huzurunu terörle kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Veyahut da FETÖ. 40 yıl ‘eğitim, üniversite, din, ibadet’ dedi. İnsanın çoğu da inandı ona. ‘İyi şeyler söylüyor, aman Allah’ım’ 40 yıl insan kendini haince, sinsice saklar mı? 40 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine yerleştirdiği öğrenciler general oldu. 2016 yılı 15 Temmuz’da Türk Silahlı Kuvvetlerinde 350 generalin 175’i FETÖ’cü çıktı. Harbiye’yi, mülkiyeyi, adliyeyi, emniyeti, istihbaratı ele geçirmeye kalktılar. Ne oldu? 15 bin asker, 20 uçak, 40 helikopter, 150 tankla Cumhurbaşkanını öldürmeye, meclisi yok etmeye, bombalamaya kalktılar. Unuttukları bir şey vardı. Bu kahraman milletin adalete olan sevdasını, hukuka olan sevdasını unuttular. İşte Cumhurbaşkanımız bu milletin önüne çıktı onlara haddini bildirdi. Çok şükür 15 Temmuz dünyaya örnek gösterilecek bir olaydı” diye konuştu.


“Nerede evi yıkılan insan var İslam coğrafyasında”
“Nerede yetim kalan çocuk var İslam coğrafyasında, nerde evi yıkılan insan var İslam coğrafyasında, nerde dul kalan kadın var İslam coğrafyasında, dünyadaki petrol madenlerinin yüzde 75’i İslam coğrafyasında bunlar kendiliğinden olmuyor” diyen Malkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Son 250 yıldan beri dünyaya egemen olan medeniyet, batı medeniyetidir. Batı medeniyetinin temelinde şu vardır; insan insanın kurdudur.”
Konferans, soru ve cevap kısmının ardından sona erdi. Konferansın ardından Muş Valisi İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret eden Malkoç, şeref defterini imzaladı. Vali Gündüzöz, Malkoç'a Sultan Alparslan'ın at üzerindeki heykelini hediye etti.
Malkoç, buradan Muş Belediyesine geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması
YEREL HABERLER "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması
Muş’ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
YEREL HABERLER Muş’ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet ...
Başkan Asya’dan İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. Yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. Yıl ...
Malazgirt’te “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” uygulaması
YEREL HABERLER Malazgirt’te “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” ...
Bulanık'ta ‘madde bağımlılığı’ semineri
YEREL HABERLER Bulanık'ta ‘madde bağımlılığı’ semineri
Muş’ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL HABERLER Muş’ta FETÖ/PDY operasyonu
Muş’ta 8 bin 587 adet kaçak malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Muş’ta 8 bin 587 adet kaçak malzeme ele geçirildi
Muş’ta "Geleceğin İçin Oku" projesi
YEREL HABERLER Muş’ta "Geleceğin İçin Oku" projesi
Muş polisinden KADES bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Muş polisinden KADES bilgilendirmesi
Bulanık Anadolu Lisesi öğretmenlerinde örnek davranış
YEREL HABERLER Bulanık Anadolu Lisesi öğretmenlerinde örnek davranış
Muhtarlardan Yüksekokulu Müdürü Halidi’ye ziyaret
YEREL HABERLER Muhtarlardan Yüksekokulu Müdürü Halidi’ye ziyaret
Varto’da “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” uygulaması
YEREL HABERLER Varto’da “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” ...
Baharın müjdecisi leylekler Muş’a geldi
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi leylekler Muş’a geldi
Muş Belediyesinden bahar temizliği
YEREL HABERLER Muş Belediyesinden bahar temizliği
Bulanık’ta “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” uygulaması
YEREL HABERLER Bulanık’ta “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” ...
Muş Belediyesi kışın tahribatlarını onarmaya başladı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi kışın tahribatlarını onarmaya başladı
Muş’ta ailelerin iletişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme sohbetleri düzenleniyor
YEREL HABERLER Muş’ta ailelerin iletişimlerinin güçlendirilmesi ...
Muş´ta 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi
YEREL HABERLER Muş´ta 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi
Jandarmadan kalpazanlara operasyon Muş’ta 9 bin 700 sahte dolar ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan kalpazanlara operasyon Muş’ta 9 bin 700 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X