Muş belediyesinden ağaç budama çalışmaları

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Muş Belediyesi ekipleri, İstasyon Caddesi üzerindeki ağaçları budamaya başladı.

Kış mevsimin soğuk ve sert geçtiği ilde, Muş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Şehir merkezindeki karların erimesiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipleri, İstasyon Caddesi üzerindeki ağaçların budamasına başladı.

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