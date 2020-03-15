Bulanık’ta dezenfekte çalışması

– Muş’un Bulanık Belediyesi ekipleri, korona virüs tehdidine karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de tespit edilen korona virüs salgınına karşı önlem almak için Bulanık Belediyesi harekete geçti. Bulanık Belediyesi, şehir içindeki işlek iş yerlerini ve şehir içi dolmuşları, kahvehaneleri, ulaşım araçlarını dezenfekte etti. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, halkın sağlığını önemsediklerini belirterek, “Şehir içindeki işlek yerleri, şehir içi araçları, güvenlik kontrol noktalarımızı, okulları ve pansiyonları, tüm ulaşım araçlarını ücretsiz olarak ilaçlıyoruz. Her gün sürecek ilaçlama ve dezenfekte işlemleri ile halkımızın sağlığını önemsiyor, oluşabilecek sorunlara karşı önceden müdahale ediyoruz" dedi.

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