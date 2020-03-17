Muş´ta cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ´ta koronavirüs önlemleri kapsamında belediye ekipleri, kentin en işlek caddesini köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Muş Belediyesi, kent merkezinde temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, İstasyon Caddesi´ni tankerlerden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte etti. Belediye Başkanı Feyat Asya, kent genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Ayrıca Muş Belediyesi koronovirüse karşı alınan tedbirler kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarını da dezenfekte etti. Belediye ekipleri, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürecek.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-03-17 14:10:32



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