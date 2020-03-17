Muş Belediyesi toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti

Muş Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı şehir içi toplu taşıma araçlarını yeni tip korona virüs tehdidine karşı dezenfekte etti.

Halkın yoğun kullandığı alanlarda korona virüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlemlerini arttıran Muş Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Otobüs terminali, bilgi evleri, ATM’ler, parklar, çocuk oyun alanları gibi sık sık kullanılan yerleri ilaçlama ve dezenfekte eden Muş Belediyesi, şehir içinde faaliyet yürüten toplu taşımaları da bulaşıcı hastalıklara karşı arındırdı.

Toplu taşıma araçlarının dezenfekte edildiği toplama alanına giden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek kooperatif yetkilileri ve şoförlerle hasbihal etti. Ülke olarak hassa bir süreçten geçtiklerini ifade eden Başkan Asya, toplu taşımalarda görev yapan şoför esnafına daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Toplu taşıma araçlarının her gün yıkanması gerektiğini söyleyen Başkan Asya, bu sayede olası bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir alınacağını vurguladı. Başkan Asya, bir süre toplama alanındaki araçların dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledikten sonra çalışanlara kolaylıklar dileyerek ayrıldı.

Dezenfekte çalışmalarının söz konusu salgın tehdidi tamamen yok olana kadar kontrollü bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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