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Muş'ta 35 köy yolu kardan kapandı

DHA

Muş'ta 35 köy yolu kardan kapandı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle kent merkezinde sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent beyaza bürünürken, iki gün öncesine kadar bahar havasını yaşayan vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kent merkezinde sürücüler, yollarda ilerlemekte zorlandı. Kent genelinde 35 köy yolu da ulaşıma kapandı.
 Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Kent merkezinde ise belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-03-20 09:47:04

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