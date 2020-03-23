Muş´ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı. Muş Ovası'nı beyaza bürüyen kardelenler, birçok fotoğrafçının ve vatandaşın ilgi odağı oldu.

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve her yıl Mart ayının sonu ile Nisan ayının başında açan kardelenler, bu yıl da çiçek açtı. Muş Ovası'nı beyaza bürüyen kardelenler, birçok fotoğrafçının ve vatandaşın ilgi odağı oldu. Yılın ilk çiçeği olan kardelenler, ayrıca karlı dağlara karşı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Merkeze bağlı Çöğürlü köyünde çiçek açan kardelenler içinde kızının fotoğraflarını çeken Olcay Tekin, karlı dağlara karşı baharın yaşandığı ovada kardelen çiçeklerinin eşsiz fotoğraflarını kadrajına aldığını söyledi. Kardelen çiçeklerinin içinde babasına pozlar veren Irmak Tekin ise, birbirinden renkli karelerde yer aldı.

DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-03-23 09:19:19



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