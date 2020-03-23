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Muş´ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

DHA

Muş´ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı. Muş Ovası'nı beyaza bürüyen kardelenler, birçok fotoğrafçının ve vatandaşın ilgi odağı oldu. 
Baharın müjdecisi olarak bilinen ve her yıl Mart ayının sonu ile Nisan ayının başında açan kardelenler, bu yıl da çiçek açtı. Muş Ovası'nı beyaza bürüyen kardelenler, birçok fotoğrafçının ve vatandaşın ilgi odağı oldu. Yılın ilk çiçeği olan kardelenler, ayrıca karlı dağlara karşı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Merkeze bağlı Çöğürlü köyünde çiçek açan kardelenler içinde kızının fotoğraflarını çeken Olcay Tekin, karlı dağlara karşı baharın yaşandığı ovada kardelen çiçeklerinin eşsiz fotoğraflarını kadrajına aldığını söyledi. Kardelen çiçeklerinin içinde babasına pozlar veren Irmak Tekin ise, birbirinden renkli karelerde yer aldı.
DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-03-23 09:19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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