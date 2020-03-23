Başkan Asya’dan vatandaşlara ‘evde kalın’ çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Asya’dan vatandaşlara ‘evde kalın’ çağrısı

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, korona virüse karşı kent genelinde yürütülen çalışmaları anbean takip ederken, vatandaşlar bu süreçte evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Başkan Asya’dan vatandaşlara ‘evde kalın’ çağrısı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, korona virüse karşı kent genelinde yürütülen çalışmaları anbean takip ederken, vatandaşlar bu süreçte evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Muş Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Birçok ülkeyi etkisi altına alan ve ülkemizde de ciddi önlemlerin alındığı korona virüse karşı Muş’ta başlatılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Ekipler bir yandan toplu yaşam alanlarını dezenfekte ederken diğer yandan cadde ve kaldırımları tazyikli suyla yıkıyor.
Belediye Başkanı Feyat Asya, Hürriyet Mahallesi’nde yürütülen temizlik ve yıkama çalışmalarını yerinde inceleyerek bu sırada karşılaştığı esnaf ve mahalle sakinlerine tavsiyelerde bulundu. Bu zorlu süreçte herkesin bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Asya, mümkün mertebe vatandaşların evde kalmasını rica etti. Muş Belediyesi olarak sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Asya, “Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Birçok ülkede ciddi hasarlar oluşturan korona virüsün ülkemizde de bu etkisinin önüne geçilmesi için hükümetimiz ciddi tedbirler alıyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda ilk günden itibaren kendi yerelimizde gerekli tedbirleri almaya başladık. Kamu kurumlarımızla işbirliği halinde hiçbir vatandaşımızın bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için bizlere düşen sorumlulukları yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Ekiplerimiz kent genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Ekip sayımızı arttırdık. Toplu yaşam alanları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri sürekli dezenfekte ediyoruz. Bununla birlikte cadde ve kaldırımların temizliğini yapıyoruz. İnsan sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için durmaksızın mücadele ediyoruz. Temennimiz ve dileğimiz bu zorlu süreci sorunsuz bir şekilde atlatmak. Ancak bu süre zarfında vatandaşlarımızdan ricamız evlerinde kalmaları. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin kesinlikle dışarıya çıkmamasını rica ediyoruz. Aile bireylerinin bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu sayede elbirliği ile iyi bir sonuç alacağımıza inancımız tamdır. Lütfen içinde bulunduğumuz durumun ciddiyetini fark ederek bireysel tedbirlerinizi arttırın. İnşallah bu sınavımızı da başarılı bir şekilde atlatırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Varto’daki camilerden korona virüse karşı dua yapıldı
YEREL HABERLER Varto’daki camilerden korona virüse karşı dua yapıldı
Varto Belediyesinden dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Varto Belediyesinden dezenfekte çalışması
Muş´ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
YEREL HABERLER Muş´ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
Çocuklar EBA ile ilk derslerini işledi
YEREL HABERLER Çocuklar EBA ile ilk derslerini işledi
65 yaş üstü vatandaşlar için “dışarı çıkmayın” uyarısı
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlar için “dışarı çıkmayın” ...
65 yaş vatandaşlar için kapı kapı dolaşıyorlar Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kapı kapı geziyor
YEREL HABERLER 65 yaş vatandaşlar için kapı kapı dolaşıyorlar Vefa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X