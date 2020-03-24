Varto’daki camilerden korona virüse karşı dua yapıldı

Muş’un Varto ilçesindeki camilerde yatsı ezanının ardında korona virüs salgının son bulması için dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde korona virüs salgının son bulunması ve sağlık çalışanlarına dua edilmesi için Varto Müftülüğünce ilçede bulunan yedi camide yatsı ezanının ardından dualar okundu. Hacı Kaya Özer Camiinde yatsı ezanını okuyan ve ezan sonrası dua yapan İmam Hacı Azak, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın göndermiş olduğu genelge doğrultusunda camilerimizde yatsı ezanının ardından hem sağlık çalışanlarımız hem de ülkemizde bulunan insanlarımız için dualarda bulunduk. Dualarımızla inşallah bu korona virüs denilen illeti ülkemizden çıkarıp rahat bir şekilde insanlarımız hayatlarına devam edecektir. Tüm İslam aleminin ve insanların bu korona virüsünden kurtulmaları için duacı olacağız. Herkesin verilen talimatlara uymaları gerekmektedir” dedi.

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