Muş’ta terör operasyonu kapsamında 3 muhtarın görevine son verildi

Muş’un Bulanık ilçesinde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek’ suçlarından 3 köy muhtarının görevine son verildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 21 Mart Nevruz kutlamaları ve öncesinde tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütünün kutlamaları bahane ederek vatandaşların huzur ve güvenliğini provoke edecek eylem veya faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; ‘silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek’ suçlarından Bulanık ilçesine bağlı 3 köy muhtarı, 1 eski köy muhtarı, 2 eski belediye başkanı, 1 belediye encümeni ve 1 siyasi parti gençlik kolları başkanı hakkında adli işlem başlatılmış, halen görevde olan 3 köy muhtarının görevlerine son verilmiştir. Ayrıca, 21 Mart 2020 günü Nevruz kutlamalarını bahane ederek ‘PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak’ maksadıyla lastik yakarak slogan atan 29 şahıs ile sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 40 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Her türlü şartlarda terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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