Başkan Asya’dan Sağlık Sen’e teşekkür ziyareti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Sağlık Sen Muş Şubesine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş’taki sağlık çalışanlarının çoğunluğunu temsil eden Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık Sen Muş Şubesini ziyaret ederek, ülkenin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılara teşekkür etti. Şube Başkanı Fehmi Kuzey Vurar ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Asya, gündeme dair kendileri ile hasbihal etti. Muş Belediyesi olarak yeni tip korona virüse karşı yerelde kendilerine düşen tedbirleri almak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Asya, bu sürecin sorunsuz bir şekilde atlatılması temennisinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının bu dönemde önemli görevler üstlendiğini kaydeden Başkan Asya, onların azmi ve fedakarlığı sayesinde birçok insanın sağlığına kavuştuğunu vurguladı. Başkan Asya, tüm sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağlık Sen Muş Şube Başkanı Fehmi Kuzey Vurar da, korona virüse karşı yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini ve her zaman üyeleri ile iletişim halinde olduklarını belirtti. Vurar, nazik ziyaretinden ve ince düşüncesinden dolayı Başkan Asya’ya teşekkür etti.

Ziyaret, Başkan Asya’nın ‘4 Mevsim Muş’ fotoğraf albümünü hediye etmesi ile sona erdi.

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