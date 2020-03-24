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Muş’ta korona virüs provokatörlerine adli işlem yapıldı

İHA

Muş'ta sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs propagandası yaparak halkı korku ve paniğe sürüklemeye çalıştığı belirlenen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Muş’ta korona virüs provokatörlerine adli işlem yapıldı

Muş’ta sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs propagandası yaparak halkı korku ve paniğe sürüklemeye çalıştığı belirlenen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Çin’in Wuhan eyaletinde aralık ayında tespit edilen Kovid19 salgınının dünyanın birçok ülkesine yayıldığı, Türkiye’de de tespit edildiği ve bu nedenle salgının önlenmesi amacıyla ülke genelinde tedbirler alındığı ifade edildi. Muş İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; ‘kentte çok sayıda korona virüs (Kovid19) vakasının tespit edildiği, virüsün çok hızlı yayıldığı ve virüsten dolayı ölümlerin olduğu’ yönünde sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla gerçeği yansıtmayan paylaşım yaptığı tespit edilen, maksatlı ve provokatif paylaşım sahipleri hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Adli mercilerin talimatı ile 3 kişiye “Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit (TCK Madde 213)” suçundan adli işlem yapıldığı ifade edilerek, asılsız ve suç unsuru içeren paylaşımlara ilişkin siber devriye faaliyetlerinin aralıksız devam etmekte olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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