Muhtar sabun dağıtıp, evden çıkmayın uyarısı yaptı



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, koronavirüsten korunmak için temizliğe dikkat çekmek isteyen mahalle muhtarı, mahalleli ve çocuklara ücretsiz sabun dağıtarak, evde kalmaları çağrısında bulundu.

Dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen koronavirüsten korunmak için vatandaşlar önlem almayı sürdürüyor. En önemli tedbirlerinden olan temizliğe dikkat çekmek isteyen Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın, sokak ortasında mahalle sakinleri ile çocuklara sabun dağıttı. Özellikle yetkililer tarafından yapılan 'Evde kal' çağrısına uyulmasını isteyen Aydın, temizliğe önem verilmesini ayrıca istedi. Kendi imkanlarıyla mahalle bakkalından temin ettiği 500 sabunu yoldan yaya ve araçla geçen vatandaşlar ile çocuklara dağıtan 2 çocuk babası Aydın, ilk yılı olan görevinde örnek bir çalışmaya imza attı.

Salgına dikkat çekmek için sabun dağıttığını belirten Murat Aydın, "Koronavirüs hastalığına, salgınına dikkat çekmek, duyarlılık göstermek için alana çıktık. Bizler de bu hastalığı yenebilmek adına en önemli etkenin temizlik olduğunu biliyoruz. Bu konuda bizler de duyarlı davranıyoruz. Mahallemize, vatandaşlarımıza sabun dağıtıyoruz. Sabun dağıtırken keşke sokakta dağıtmasaydık, evlere kapı kapı çalıp dağıtsaydık. Bu konuda sabun dağıttığımız gençlere, çocuklara diyoruz ki; evden çıkmayın ve duyarlı olun. Mümkün oldukça, işiniz olmadıkça evden çıkmayın. Bu konu üzerinde vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakini Mehmet Özdemir de muhtarın örnek bir davranışa imza attığını belirterek kendisine teşekkür etti.

DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-03-27 09:54:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.