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Muş’ta karla mücadele çalışması

İHA

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda bulunan ve kış aylarında yaşamın olmadığı Cevlizlidere köyü yolunu ulaşıma açtı.

Muş’ta karla mücadele çalışması

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda bulunan ve kış aylarında yaşamın olmadığı Cevlizlidere köyü yolunu ulaşıma açtı.
Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmaları kapsamında Cevizlidere köy yolunu 12 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açtı. Yaz mevsiminde köylülerin meyvecilik ve hayvancılık yaptığı Cevizlidere köyü, kış ayının gelmesi ile birlikte boşaltılıyor. Baharla birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yol açma çalışması başlatan ekipler, kar kalınlığının 23 metreye ulaştığı yolu güçlükle ulaşıma açtı.
Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, görev sahalarında 365 köy, 3 bin kilometre birinci derece öncelikli ve köy içleriyle birlikte 5 bin 700 kilometre yol ağı olduğunu kaydederek, “Senenin başından itibaren yaklaşık 22 bin kilometre karla mücadele yaptık. 58 iş makinesi, 85 personelle çalıştık. Yüksek yerlerde yer yer 810 metre kadar fırtına ve tipi nedeniyle yollarımız kapanma vaziyetine geldi. Bazı zorluklar yaşıyoruz. Halka hizmet noktasında bazı zorluklarımız olsa da ‘halka hizmet etmek Hakk’a hizmettir’ düsturuyla bu çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.
İş makinesi operatörü Celal Tümer ise şu an Cevizlidere köyünün yolunu açtıklarını söyledi. Kışın çetin geçtiğini ifade eden Tümer, “Fırtına ve karın fazla yağmasıyla zorluklar oluştu. Şu an kapalı köy yolumuz yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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