Muş'ta eczanede koronavirüse brandalı önlem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muş'ta eczanede koronavirüse brandalı önlem

DHA

Muş'ta eczanede koronavirüse brandalı önlem


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´taki bir eczane, koronavirüse karşı çalışanlar ile müşterileri ile arasına branda çekerek önlem aldı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılarak yaşamı felç eden koronavirüse karşı Muş´ta da vatandaşlar çeşitli önlemler alıyor. Kent merkezindeki Yukarı Çarşı mevkisinde bulunan eczanede ilaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölüm şeffaf branda ile korumaya alındı. Branda ile müşterilerle temas engellenirken, açılan 2 küçük pencere ile ilaç ve para alışverişi yapılıyor.
Branda ile koruma tedbiri oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Eczacı Ali Sönmez, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlarımıza evde kalmalarını rica ediyoruz. Evde kalma durumunda olmayan, hasta olan, eczaneye gelmek zorunda kalan insanlar için de eczane içerisinde temas konusunda, birbirlerine yaklaşmama konusunda özellikle uyarıyoruz. Bizler de bu kapsamda eczanemize bir koruma yöntemi getirdik. Böylece hasta hem ilaca temas etmemiş olacak hem de personelle teması minimum düzeye indirecek. Böylece ilaç ve tedavi hizmetini alıp, evine gidecek. Vatandaşlarımızın sadece birilerinin uyarılarına gerek kalmadan, temassızlık meselesine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri, gün içerisinde el ve ağız temizliğine, hijyenine dikkat etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu. 
Eczaneden ilaç almaya gelen Emir Aydın ise, "Vatandaş olarak eczaneye geldiğimiz zaman gördüğüm tablo karşısında çok mutlu olduğum. Koronavirüsünün bizlere verdiği zararın önüne ancak böyle geçmeye çalışıyoruz. Lütfen evimizde kalalım, bunun bizler için yararı çok fazla ve lütfen olayın ciddiyetine varalım" dedi. 
DHA-Genel Türkiye-Muş Muhammed Sami MARAL
2020-03-28 09:21:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) MUŞ'TA ECZANEDE KORONAVİRÜSE KARŞI BRANDALI ÖNLEM
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUŞ'TA ECZANEDE KORONAVİRÜSE KARŞI ...
Muş’ta karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Muş’ta karla mücadele çalışması
Jandarma “evde hayat var” çağrısı
YEREL HABERLER Jandarma “evde hayat var” çağrısı
Muhtar sabun dağıtıp, evden çıkmayın uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Muhtar sabun dağıtıp, evden çıkmayın uyarısı yaptı
(Görüntülü) Muhtar sabun dağıtıp, evden çıkmayın uyarısı yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muhtar sabun dağıtıp, evden çıkmayın ...
AK Parti’den “Evde Kal Kitap Oku” çağrısı
YEREL HABERLER AK Parti’den “Evde Kal Kitap Oku” çağrısı
Muş’ta toplu taşıma araçlarında mesafe denetimi
YEREL HABERLER Muş’ta toplu taşıma araçlarında mesafe denetimi
(Görüntülü) MUŞ 'EVDE KAL' ÇAĞRISI MUŞ?TA KARŞILIK BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUŞ 'EVDE KAL' ÇAĞRISI MUŞ?TA KARŞILIK ...
Muş’ta cadde ve sokaklar pırıl pırıl Mahalle aralarında yıkama ve dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Muş’ta cadde ve sokaklar pırıl pırıl Mahalle ...
'Evde kal' çağrısı Muş´ta karşılık buldu
YEREL HABERLER 'Evde kal' çağrısı Muş´ta karşılık buldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X