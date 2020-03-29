Malazgirt MYO korona virüs mücadelesi kapsamında ilaçlandı

Muş'un Malazgirt Meslek Yüksek Okuku (MYO) korona virüs mücadelesi kapsamında ilaçlandı.
Malazgirt Meslek Yüksekokulu tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla dezenfekte edildi. İlçedeki tüm kamu kurumları ile eş güdüm halinde yürütülen dezenfekte çalışmasında yüksekokuldaki tüm ortak kullanım alanları ilaçlandı.
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