Zabıta ekipleri market denetimlerini sıklaştırdı

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde faaliyet gösteren tüm marketleri düzenli olarak denetliyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Muş Belediyesi tüm ekipleri ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bazı ekipler kent genelinde temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken, zabıta ekipler de işletmelerin alması gereken tedbirleri kontrol etmek için denetimlerini sürdürüyor. Son olarak şehir merkezindeki marketleri denetleyen ekipler, satılacak her türlü ürünün ambalajlı olması, market içerisinde sosyal mesafenin korunması, müşterilerle yakın temasta bulunmak zorunda kalan çalışanların eldivenli ve maskeli olmaları hususunda uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler, reyonları gezerek ürünlerde fahiş fiyat uygulaması yapılıp yapılmadığını da denetledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde alınması gereken tedbirler hakkında işletme sahiplerine bilgi veren ekipler, uyarıları dikkate almayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

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